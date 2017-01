POL-STD: Unfallflucht in Fredenbeck, Polizei sucht Zeugen - Falsche Handwerker in Stade unterwegs - Einbrüche in Buxtehude und Freiburg

Stade (ots) - 1. Verkehrsunfallflucht in Fredenbeck

Am gestrigen Dienstag, gegen 17:25 Uhr, wurde in der "Kurzen Straße" in Fredenbeck ein geparkter Citroen Berlingo durch einen bisher unbekannten Unfallverursacher stark beschädigt.

Der Unbekannte touchierte den Citroen vermutlich beim Vorbeifahren, sodass die gesamte linke Fahrzeugseite stark beschädigt wurde.

Der Verursacher entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Schaden am Citroen dürfte sich auf über tausend Euro beziffern lassen.

Hinweise auf den Verursacher oder sonstige Beobachtungen bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933970.

2. Falsche Handwerker in Stade unterwegs - Polizei warnt vor Trickdieben

Bereits am 04.01.2017 klingelten zwei männliche Personen an der Wohnanschrift einer 79-jährigen Dame aus dem "Bielfeldtweg" in Stade und täuschten vor, Mitarbeiter der Stadtwerke Stade zu sein.

Da es in einem Nachbarhaus zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei, gaben die Männer an, die Leitungen in der Wohnung der 79-jährigen überprüfen zu müssen.

Durch die Seniorin wurden die Diebe dann in die Wohnung gelassen.

Während die vermeintlichen Handwerker an verschieden Heizungen hantierten und Wasserhähne auf- und zudrehten, entwendete einer der Diebe aus dem Schlafzimmer ein goldenes Armband.

Die Täter verließen die Wohnung dann, als es an der Tür klingelte.

Beide Täter seien ca. 40-45 Jahre alt gewesen, hätten einen anthrazitfarbenen Arbeitsanzug getragen und wiesen ein südosteuropäisches Erscheinungsbild auf.

Ungebetenen Besuch hatte auch eine Anwohnerin der "Poststraße" in Stade. Am Samstag, d. 07.01.2017, gegen 12.00 Uhr, klingelte ebenfalls ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke bei der 94-jährigen.

Der vermeintliche Mitarbeiter gab an, die Heizung überprüfen zu müssen, sodass ihm so der Zutritt in die Wohnung der Seniorin gewährt wurde.

Da jedoch unerwartet eine weitere Person dazukam, verließ der vermeintliche Mitarbeiter der Stadtwerke fluchtartig die Wohnung.

Nach bisherigem Kenntnisstand ohne Diebesgut erlangen zu können.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die ähnliche Vorfälle bemerkt haben oder Hinweise auf eventuell genutzte Fahrzeuge geben können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

3. Wohnungseinbruch in Buxtehude

Im Buxtehuder "Heidestieg" sind bisher unbekannte Einbrecher zwischen dem 08.01. und 10.01.2017 durch Aufhebeln eines Badezimmerfensters in das Einfamilienhaus eingestiegen.

Hier werden mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht.

Nach der Durchsuchung gelang den Tätern unbemerkt die Flucht.

Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist bislang ungeklärt.

Der Gesamtschaden dürfte sich jedoch auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

4. Einbrecher dingen in Freiburger Geschäft ein

Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Freitag, den 06.01.2017 und Montag, den 09.01.2017, in ein Freiburger Geschäft, in der dortigen "Allwördener Straße" eingedrungen.

Durch die Täter wurde eine Fensterscheibe gewaltsam eingeworfen, sodass dadurch das Gebäude betreten werden konnte.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde eine unbekannte Anzahl an Uhren entwendet.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens tausend Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-8008.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell