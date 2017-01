POL-STD: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Fredenbeck - Fahrradeigentümer gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Stade (ots) - 1. Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Fredenbeck

Am heutigen Montag, den 09.01.2017, in der Zeit 08:30 Uhr bis 12:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz, gegenüber der Geschäftzeile, in der Bahnhofstraße in Fredenbeck, ein schwarzer Opel Corsa durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und die gesamte rechte Seite des PKW beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Anhand der Spuren am beschädigten PKW ist davon auszugehen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten PKW gehandelt hat.

Der Schaden am Opel Corsa dürfte sich auf deutlich über 1000 Euro beziffern lassen.

Hinweise auf den Verursacher oder sonstige Beobachtungen bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933970.

2. Fahrradeigentümer gesucht

Durch die Beamten der Buxtehuder Wache konnten bereits am 28.12.2016 drei Fahrraddiebe auf frischer Tat festgestellt werden, welche beabsichtigten Fahrräder am Buxtehuder Bahnhof zu entwenden.

Die Ermittler des Polizeikommissariats Buxtehude suchen nun nach dem Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grün/gelbes Herrenrad mit der Bezeichnung "K2000".

Zeugen oder Eigentümer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

