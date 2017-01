POL-STD: Polizei sucht rechtmäßigen Fahrradeigentümer - Wohnungseinbrüche in Stade und Buxtehude

Stade (ots) - 1. Rechtmäßiger Fahrradeigentümer gesucht

In Drochtersen wurde am 28.12.2016, gegen 10:00 Uhr, durch die Polizei ein Fahrrad aufgefunden, bei dem bisher nicht bekannt ist, wer der rechtmäßige Eigentümer ist.

Um ein eventuelles Diebstahlverfahren einleiten zu können oder das Fahrrad wieder an den rechtmäßigen Eigentümer aushändigen zu können, bittet die Polizei nun um die Hilfe der Bevölkerung:

Wem gehört das abgebildete silberne Mountainbike der Marke "GTX" mit der Aufschrift "GTX-Helium/Sport"?

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-911880.

Das Foto vom Fahrrad befindet sich in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Tageswohnungseinbrecher in Stade aktiv

I. Am 06.01.2017, zwischen 09:30 Uhr und 12:15 Uhr, haben unbekannte Täter, mit einem vorgefunden Felsstein, das Schlafzimmerfenster des Einfamilienhauses in der "Depenbecker Straße" eingeworfen und konnten so in das Innere gelangen.

Hier wurde das gesamte Erdgeschoss durchsucht und mehrere Armbanduhren, sowie ein Notebook entwendet.

Der Gesamtschaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

II. Unbekannte Einbrecher sind am Sonntag, zwischen 13:45 Uhr und 17:00 Uhr, durch gewaltsames Aufhebeln des Wohnzimmerfensters, in das Einfamilienhaus in der Straße "Im Neuwerk" eingedrungen.

Im Objekt selbst wurde lediglich ein Raum betreten.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde kein Diebesgut erlangt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Zwei Wohnungseinbrüche in Buxtehude

I. Am Freitag d. 06.01.2017, in der Zeit von 18:45 bis 19:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter, durch gewaltsames Zerstören eines Kellerfensters, Zutritt in das Einfamilienhaus in der "Giselbertstraße".

Hier wird das gesamte Wohnhaus nach Diebesgut durchsucht.

Ob Diebesgut erlangt werden konnte, steht zu Zeit noch nicht fest.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

II. Im Buxtehuder "Brombeerstieg" haben sich unbekannte Wohnungseinbrecher, zwischen Samstag 11:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr, auf die Rückseite des frei zugänglichen Einfamilienhauses begeben. Hier wurde mit einem Felsstein eine Fensterscheibe eingeschlagen, sodass ein Eindringen in das Wohnhaus erfolgen konnte.

Im Hausinneren werden sämtliche Räume nach Wertgegenstände durchsucht.

Nach dem Durchsuchen flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Ob Diebesgut erbeutet werden konnte ist bisher unbekannt.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei dem Polizeikommissariat in Buxtehude zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell