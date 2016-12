POL-STD: Audi Q7 in Buxtehude entwendet, Tankstelleneinbrecher entwenden Zigarettenstangen, Einbrecher im Alten Land

Stade (ots) - 1. Audi Q7 in Buxtehude entwendet

Bisher unbekannten Autodieben ist es am gestrigen Donnerstag zwischen 15:35 h und 15:50 h in Buxtehude in der Harburger Straße gelungen, einen dort vor dem Wohnhaus des Eigentümers abgestellten Audi Q7 zu knacken und zu entwenden.

Der silbergraue SUV hat das Kennzeichen STD-A 4338 und stellt einen Wert von ca. 14.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161.647115.

2. Tankstelleneinbrecher entwenden Zigarettenstangen

Unbekannte Tankstelleneinbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Theisbrügger Straße in Drochtersen nach dem Einschlagen einer Scheibe in den Lagerraum einer dortigen Tankstelle eingestiegen.

Im Inneren des Shops konnten der oder die Täter anschließend ca. 20 bis 30 Stangen Zigaretten verschiedener Marken erbeuten und damit unbemerkt flüchten.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-911880.

3. Einbrecher im Alten Land

In der Zeit zwischen Dienstag, den 27.12., 09:30 h und Donnerstag, den 29.12., 13:30 h sind Einbrecher im Alten Land an zwei Stellen tätig gewesen.

In Hollern-Twielenfleth in der Straße Melau wurde mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses eingeworfen und anschließend da Innere nach Beute durchsucht. Mit einer geringen Menge Bargeld und Schmuck konnten der oder die Täter dann unbemerkt flüchten.

Der Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In Steinkirchen in der Straße Sietwende haben Unbekannte eine Terrassentürscheibe eines Einfamilienhauses eingeworfen und dann das Innere betreten.

Bei der Durchsuchung sämtlicher Räume fielen dem oder den Unbekannten dann diverse Uhren und einer geringe Menge Bargeld in die Hände.

Der hier entstandenen Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-811980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell