POL-STD: Einbrecher in Jork durch Streifendienst festgenommen - Tatverdächtiger in U-Haft

Stade (ots) - Am gestrigen späten Nachmittag sind zwei zunächst unbekannte Täter in Jork in der Straße Westfeld nach dem Aufhebeln der Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen.

Beamten der Buxtehuder Wache gelang es noch auf dem Grundstück der Geschädigten einen der mutmaßlichen Einbrecher beim Versuch über einen Zaun zu flüchten, zu stellen und vorläufig festzunehmen. Teile des zuvor entwendeten Diebesgutes konnten bei ihm sichergestellt werden.

Der 30-jährige Mann aus Albanien wurde in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert und musste sich dort einer erkennungsdienstlichen Behandlung und ersten Vernehmungen unterziehen. (Wir berichteten)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade wurde der mutmaßliche Einbrecher am heutigen frühen Nachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stade vorgeführt, der eine Untersuchungshaft anordnete.

Der 30-Jährige wurde daraufhin umgehend in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell