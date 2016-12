POL-STD: Puntofahrer fährt beim Rückwärtsfahren Fußgänger an und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen, Unbekannte brechen Baucontainer in Stade auf

Stade (ots) - 1. Puntofahrer fährt beim Rückwärtsfahren Fußgänger an und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am vergangenen Mittwoch, den 21. Dezember kam es gegen 17:00 h in Stade in der Großen Schmiedestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde.

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Fiat Punto hatte dort in Höhe der Haus-Nr. 16 beim Rückwärtsfahren offenbar einen 71-jährigen Fußgänger aus Stade übersehen und diesen touchiert.

Der Stader kam daraufhin zu Fall und zog sich dabei diverse Schürfwunden zu. Der Unfallverursacher kümmerte sich aber nicht weiter um den Unfall, das Opfer und die Schadenregulierung und verließ die Unfallstelle.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Verkehrsermittler der Polizeiinspektion Stade suchen nun den Verursacher und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Insbesondere die beiden Frauen, die Augenzeugen des Unfalls waren, sind für die Beamten von besonderem Interesse.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

2. Unbekannte brechen Baucontainer in Stade auf

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, den 22.12., 19:00 h und heute Morgen, 07:00 h in Stade-Riensförde in der Gifhorner Straße auf der Baustelle eines dortigen Mehrfamilienhauses zwei Baucontainer aufgebrochen und daraus diverses Werkzeug und Kleinmaschinen entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

