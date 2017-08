POL-HK: Schwarmstedt: Einbrecher unterwegs; Walsrode: Einbrecher am Abend aktiv; Neuenkirchen / Schneverdingen: Tageswohnungseinbrecher unterwegs; Soltau: Einbrecher in Klinik

Heidekreis (ots) - 07.-08.08. / Einbrecher unterwegs

Schwarmstedt: Unbekannte Einbrecher waren offensichtlich in der Nacht zu Dienstag im Gewerbegebiet Am Varrenbruch gleich mehrfach aktiv. Sie brachen zunächst in ein Wohnhaus ein und durchwühlten diverse Schränke in mehreren Zimmern. Sie hebelten einen verankerten Tresor los und brachen ihn draußen auf. Auf einem Nachbargrundstück gelangten sie danach in ein Firmengebäude und erbeuteten diverses Spezialwerkzeug und Fertigungsmaterial. Insgesamt verursachten sie einen Gesamtschaden im Wert von mehreren tausend Euro.

08.08. / Einbrecher am Abend aktiv

Walsrode: Gleich zwei Einbrüche in Reihenhäuser nahmen die Beamten des spezialisierten Tatortdienstes am späten Dienstagabend im Dürerring auf. Die Täter waren offenbar aktuell in den Abendstunden unterwegs gewesen und hatten sich durch aufgehebelte Fenster Zutritt zu dem Häusern verschafft. Auf der Suche nach Wertgegenständen und Bargeld betraten sie diverse Zimmer. Unter anderem erbeuteten sie Uhren, Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe steht zurzeit noch nicht genau fest.

08.08. / Tageswohnungseinbrecher in Gilmerdingen und Schneverdingen unterwegs

Neuenkirchen / Schneverdingen: Unbekannte Einbrecher brachen am Dienstag im Laufe des Tages jeweils in ein Wohnhaus in Gilmerdingen und in Schneverdingen in der Max-Oertz-Straße ein. In beiden Fällen hebelten sie ein Fenster auf, um in die Wohnräume zu gelangen. Offensichtlich hatten sie es auf Bargeld und Schmuck abgesehen, welches sie an beiden Tatorten erbeuteten. Der Gesamtwert der Beute wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

07.-08.08. / Einbrecher in Klinik

Soltau: Ein unbekannter Einbrecher hebelte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in einer Klinik im Oeninger Weg diverse Räume im Wirtschaftsbereich auf und durchsuchte Büros und darin befindliche Schränke. Offenbar ging der Täter jedoch leer aus, denn wertvolle Beute gab es nicht zu holen. Zu beklagen bleibt der entstandene Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro.

