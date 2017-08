POL-HK: Bommelsen: Scheibenegge gestohlen ++ Korrektur

Heidekreis (ots) - 07.08 / Scheibenegge gestohlen

Bommelsen: Am Wochenende 29./30. Juli entwendeten Unbekannte eine vier Tonnen schwere und fünf Meter breite, grüne Scheibenegge der Marke Catros im Wert von rund 15.000 Euro. Die Egge war am Grundstücksrand eines Hofes an der Bommelser Straße abgestellt. Um sie zu entwenden, haben die Täter wahrscheinlich einen Traktor genutzt, der vermutlich mit einem Gegengewicht ausgestattet war. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Egge bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

