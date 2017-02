POL-HK: Dorfmark: Brechstangen aus Schuppen gestohlen; Schwarmstedt: Einbrüche in Gastro-Betriebe

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.02.2017 Nr. 2

01.02 / Brechstangen aus Schuppen gestohlen

Dorfmark: Unbekannte entwendeten am Mittwoch aus einem Geräteschuppen an der Straße Auf der Bünte in Dorfmark zwei Brechstangen. Um in den Schuppen zu gelangen hebelten sie die Tür auf. Der Gesamtschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

03.02 / Einbrüche in Gastro-Betriebe

Schwarmstedt: In der Nacht zu Freitag drangen Einbrecher durch Aufhebeln von Fenster und Türen in zwei gastronomische Betriebe in Schwarmstedt ein. In einem Objekt hebelten sie zudem zwei innenliegende Türen und einen Büroschrank auf. Insgesamt erbeuteten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen 95 Euro Hartgeld und einen Schlüsselbund.

