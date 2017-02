POL-HK: Walsrode: Dumm gelaufen - 19-Jähriger fährt Rennen mit der Polizei

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.02.2017 Nr. 1

02.02 / Dumm gelaufen - 19-Jähriger fährt Rennen mit der Polizei

Walsrode: Am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung die Verdener Straße in Walsrode auf dem Weg zu einem Einsatz. Am Ortsausgang beabsichtigten die Beamten ein vor ihnen fahrendes Fahrzeug zu überholen. Als sie sich auf gleicher Höhe mit dem BMW befanden, wurde dieser stark beschleunigt. Bei einer Geschwindigkeit von 140 km/h brachen die Polizisten den Überholvorgang ab, scherten hinter dem Fahrzeug ein und betätigten den Anhaltesignalgeber. Nachdem der Fahrer das Signal zunächst ignorierte, verlangsamte er schließlich die Geschwindigkeit und hielt an. Als Begründung für sein Verhalten gab der 19-Jährige aus Ritterhude an, dass er die Beamten nicht gesehen habe. Ihn erwartet nun ein Verfahren.

