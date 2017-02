POL-HK: Schneverdingen: Schmuck und Bargeld; Wietzendorf: Raub in Wietzendorf war vorgetäuscht; Bad Fallingbostel/Walsrode: Anrufe falscher Polizeibeamter

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.02.2017 Nr. 1

01.02 / Schmuck und Bargeld

Schneverdingen: Am Mittwochnachmittag gelangten Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters in ein Haus an der Straße Schaftrift in Schneverdingen, durchsuchten es und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

02.02 / Raub in Wietzendorf war vorgetäuscht

Wietzendorf: Der von einem 20-jährigen Wietzendorfer am 09.11.2016 angezeigte Raub (wir berichteten) war vorgetäuscht. Das teilte die Polizei jetzt mit. Der junge Mann gab seinerzeit an, auf dem Fluitweg in Wietzendorf von zwei männlichen Personen unter Vorhalt einer Waffe beraubt worden zu sein. Die Täter hätten 180 Euro und ein Handy der Marke Samsung S7 erbeutet. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei überführten den 20-Jährigen. In einer Vernehmung räumte er schließlich ein, den Raub vorgetäuscht zu haben, um von der Versicherung Geld zu erlangen. Das Handy hatte er für 250 Euro verkauft. Hintergrund seines Handelns dürften Geldschulden gewesen sein. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

02.02 / Anrufe falscher Polizeibeamter

Bad Fallingbostel/Walsrode: Im Januar verzeichnete die Polizei im Heidekreis drei Fälle von Anrufen falscher Polizeibeamter bei älteren Bürgern. Dieses nimmt die Polizei zum Anlass, die Bevölkerung erneut zu warnen. Die Täter versuchten ihr Glück zwei Mal in Bad Fallingbostel und einmal in Walsrode. Dabei versuchte der Anrufer gezielt Informationen zu erlangen. In allen Fällen kam den Angerufenen das Telefonat merkwürdig vor und sie gingen nicht auf die Fragen ein. In einem Fall unterband ein Angerufener das Gespräch mit dem Hinweis, bei der Polizei in Soltau Rücksprache zu halten. In einem anderen Fall holte eine Angerufene eine Nachbarin hinzu, woraufhin der Anrufer das Gespräch beendete. Die Polizei im Heidekreis rät, nicht auf solche Anrufe einzugehen. Den Tätern geht es ausschließlich darum, die Vermögensverhältnisse auszuspionieren. Hier nochmals der Hinweis: die Polizei holt keine Wertgegenstände ab, um sie in Sicherheit zu bringen oder erfragt Vermögensverhältnisse am Telefon.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell