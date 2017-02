POL-HK: Schneverdingen: Frau am Bahnhof Schneverdingen geschlagen - Zeugen gesucht

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.02.2017 Nr. 3

30.01 / Frau am Bahnhof Schneverdingen geschlagen - Zeugen gesucht

Schneverdingen: Am Montag, gegen 14.30 Uhr kam es auf dem Bahnhof in Schneverdingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Dabei soll der Täter die mit dem Zug angereiste Frau abgepasst, beleidigt und mit einem Faustschlag im Gesicht getroffen haben. Das Opfer wurde mit blutunterlaufendem Auge und schiefer Nase in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter bestreitet die Tat. Die Polizei geht davon aus, dass sich weitere Personen auf dem Bahnhofsgelände befanden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schneverdingen unter 05193/986850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell