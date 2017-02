POL-HK: Bad Fallingbostel: Am Zündschloss manipuliert; Schwarmstedt: Junge bei Unfall schwer verletzt

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.02.2017 Nr. 2

31.01 / Am Zündschloss manipuliert

Bad Fallingbostel: In der Zeit zwischen Montag, 08.00 und Dienstag, 13.30 Uhr überwanden Unbekannte das Türschloss eines Pkw VW, der auf dem Parkplatz am Bahnhof in Bad Fallingbostel abgestellt war. Sie wirkten ebenfalls auf das Zündschloss ein, entwendet wurde nichts. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

31.01 / Junge bei Unfall schwer verletzt

Schwarmstedt: Ein vierjähriges Kind wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Celler Straße in Schwarmstedt schwer verletzt. Gegen 18.00 Uhr hatte der dunkel gekleidete Junge hinter einem fahrenden Pkw rennend die Straße überquert und war von einem aus der anderen Richtung kommenden Pkw erfasst worden. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell