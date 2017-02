POL-HK: Munster: Polizeichef von Munster geht in den Ruhestand

v.l.: Polizeidirektor Stefan Sengel, Erster Polizeihauptkommissar Wiking Dürre, Kriminalhauptkommissar Dirk Ebel Bild-Infos Download

31.01 / Polizeichef von Munster geht in den Ruhestand

Munster: Der Erste Polizeihauptkommissar Wiking Dürre wurde gestern von Polizeidirektor Stefan Sengel in feierlichem Rahmen in den Ruhestand entlassen. Viele Weggefährten waren nach Breloh in "Carstens Gasthaus" gekommen, um an seinem letzten Tag in Uniform dabei zu sein und Glückwünsche persönlich zu überbringen. Nach über 43 Jahren im Polizeidienst ist nun Schluss! Dürre, der am 03. September 1973 als Polizeiwachtmeister den Dienst in Hann. Münden antrat fasste es so zusammen: "Es war eine spannende und ereignisreiche Zeit, die aufgrund der vielen Dienstbereiche, die ich im Polizeiberuf durchlaufen habe, immer neue Herausforderungen brachte und daher nie eintönig wurde". Viele Stationen hat Dürre in den vergangenen Jahren durchlaufen. Er war Hundertschafts- und Streifendienstbeamter, übernahm 1983 eine Dienstabteilung in Munster und wurde parellel dazu Zugführer in der Einsatzhundertschaft. Er erlebte unter anderem die sogenannten Chaos-Tage in Hannover und zahllose Einsätze in Gorleben. Er war Leiter des Streifendienstes und des Ermittlungsdienstes in Munster, Leiter Einsatz in Uelzen und Leiter der Autobahnpolizei in Bad Fallingbostel. Nach der Umstrukturierung leitete er die Dienststelle in Bad Fallingbostel und kehrte im Sommer 2015 nach Munster zurück. Jetzt übergab der Vater von vier erwachsenen Kindern die Leitung der Dienststelle in Munster kommissarisch an Kriminalhauptkommissar Dirk Ebel, der bereits vor einigen Wochen die Geschäfte übernommen hatte. Seine gewonnene Freizeit will Dürre mit der Familie, der Fotografie, dem Motorradfahren, der Musik und seinem Hund verbringen.

