POL-HK: Einbrüche in zwei Wohnhäuser

Dormark (ots) - Am vergangenen Freitagabend, zw. 17 und 19 Uhr, hebelten unbekannte Täter zunächst die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Querkamp in Dorfmark auf. Vermutlich hebelten die selben Täter wenig später in unmittelbarer Nähe in der Straße Am Risch das Badezimmerfenster zu einem Einfamilienhaus auf und stiegen dort ein. Noch bei Tatausführung wurden sie dabei durch die heimkehrenden Eigentümer überrascht und flüchteten über die angrenzenden Gärten. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und Polizeihunden verlief negativ. Täterhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell