POL-HK: Bei Schlägerei verletzt

Walsrode (ots) - In der vergangenen Samstagnacht kam es vor einer Gaststätte in der Langen Straße zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 21-jähriger aus dem Bereich Rethem verletzt wurde. Nach den Angaben des Opfers wurde es durch eine bislang unbekannte Person mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Durch den Schlag wurde das Opfer kurzzeitig bewusstlos und erlitt Verletzungen im Gesicht. Der Täter flüchtete.

