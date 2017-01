POL-HK: Unbelehrbarer Ladendieb

Soltau (ots) - Am 28.01.2017 kam es in der Mittagszeit zu einem Ladendiebstahl zum Nachteil eines an der Lüneburger Straße in Soltau gelegenen Supermarktes.Nachdem der polnische Ladendieb aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, kam es durch diesen, keine 30 Minuten später, erneut zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in unmittelbarer Nähe der Dienststelle. Der alkoholisierete Ladendieb verbrachte daraufhin die Nacht im Gewahrsam der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell