POL-HK: Unerlaubte Müllentsorgung

Neuenkirchen (ots) - Am 28.01.2016 stellt der Eigentümer eines Waldstücks im Bereich der Verlängerung der Herteler Straße in Neuenkirchen eine Verunreinigung durch Sperrmüll sowie Reste von Parkett und diverse Tüten Restmüll im Wald Nahe der Gasförderanlage Z 4 fest. Hinweise auf mögliche Verursache bitte an die Polizei in Soltau unter Tel. 05191-93800

