POL-HK: Schneverdingen: Mit Kopf auf Tischkante geschlagen; Buchholz/A.: Planen aufgeschlitzt

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.01.2017 Nr. 1

13.01 / Mit Kopf auf Tischkante geschlagen

Schneverdingen: Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Nacht von Freitag, 13.01.2017 auf Samstag, 14.01.2017 in einer Gaststätte an der Oststraße zu einer Auseinandersetzung bei der ein 45-jähriger Schneverdinger schwer verletzt wurde. Nach Angaben des Opfers sei es geschubst worden, zu Boden gegangen und dabei vermutlich mit dem Kopf gegen eine Tischkante geschlagen. Nach einer kurzen Zeit der Bewusstlosigkeit sei es wieder zu sich gekommen. Der Täter sei zu dem Zeitpunkt bereits der Gaststätte verwiesen worden. Erst am nächsten Tag habe das Opfer aufgrund der Schmerzen ein Krankenhaus aufgesucht. Dort wurde der Schneverdinger wegen mehrerer Knochenbrüche im Gesicht stationär aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 in Verbindung zu setzen.

25.01 / Planen aufgeschlitzt

Buchholz/A.: Unbekannte schlitzten in der Nacht zu Donnerstag an fünf Sattelaufliegern die Planen auf. Dabei waren die Schnitte nur wenige Zentimeter lang. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts - Die transportierte Ware war vermutlich nicht attraktiv genug oder zu unhandlich. Die Sattelzüge waren auf dem Autohof in Buchholz/Aller abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell