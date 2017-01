POL-HK: Bad Fallingbostel: Polizei führt ganzheitliche Kontrollen durch

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch Fahrzeuge und Fußgänger in Bad Fallingbostel. Bild-Infos Download

25.01 / Polizei führt ganzheitliche Kontrollen durch

Bad Fallingbostel: Am Mittwoch führten Polizeibeamte des Heidekreises und der Bereitschaftspolizei in der Stadt sowohl stationäre als auch mobile ganzheitliche Kontrollen durch. Sowohl potentielle Straftäter als auch Verkehrssünder sollten ins Visier genommen werden. Dabei kontrollierten die Kräfte nicht nur Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr, sondern überprüften speziell auch Fußgänger. Insgesamt waren es 68 Fahrzeuge mit Insassen, 146 Fußgänger und ein Fahrradfahrer. Für die meisten der überprüften Personen dauerte die Maßnahme nur wenige Minuten. Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt nach Hannover gebracht. Drei weitere Personen waren zu einer Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Ein ebenfalls kontrollierter Mann war so betrunken, dass er nach Anordnung durch einen Richter in das Gewahrsam nach Soltau gebracht werden musste, bis er seinen Rausch ausgeschlafen hatte. Die Beamten ahndete darüber hinaus insgesamt 31 Verkehrsordnungswidrigkeiten und mussten 22 Mal weitergehende Maßnahmen zur Feststellung der Identität durchführen.

