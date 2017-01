POL-HK: Soltau: Hund vertreibt Fahrraddieb; Wietzendorf: Einbruch; Rethem: Scheiben eingeworfen

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.01.2017 Nr. 2

25.01 / Hund vertreibt Fahrraddieb

Soltau: Am Mittwoch, gegen 09.25 Uhr versuchte ein Fahrraddieb ein ungesichertes Fahrrad von einem Grundstück an der Ernst-August-Straße in Soltau zu stehlen. Als er es über den Gartenzaun heben wollte, wurde er vom Hund des Geschädigten überrascht. Er ließ das Fahrrad zurück und flüchtete.

24.01 / Einbruch

Wietzendorf: In der Zeit zwischen Montag, 16.01.2017 und Dienstag, 24.01.2017 hebelten Unbekannte an Eingangstür und Fenster eines Hauses an der Hauptstraße in Wietzendorf und stiegen ein. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

25.01 / Scheiben eingeworfen

Rethem: Durch Einwerfen der Fensterscheiben verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch Zugang zu einem Zweifamilienhaus an der Hainholzstraße in Rethem. Sie durchsuchten beide Wohnungen und entwendeten etwa 350 Euro.

