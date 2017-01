POL-HK: Bad Fallingbostel: Nach Bedrohung festgenommen

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.01.2017 Nr. 1

25.01 / Nach Bedrohung festgenommen

Bad Fallingbostel: Trotz Hausverbots betrat ein 22-jähriger Fallingbosteler am Mittwochmittag, gegen 11.30 Uhr die Wohnung seiner Eltern in Bad Fallingbostel. Er randalierte im Wohnzimmer, holte drei Messer aus der Küche und bedrohte die vierköpfige Familie, die sich im Wohnzimmer einschließen konnte. Der Täter zerstörte einen Spiegel und verließ die Wohnung. Er konnte von Polizeibeamten gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Dabei bedrohte und beleidigte er sie und leistete Widerstand. Ihm wurde eine vom Richter angeordnete Blutprobe entnommen um festzustellen, ob er durch Alkohol oder Betäubungsmitteln beeinflusst war. Die Beamten leiteten mehrere Verfahren gegen den Mann ein.

