POL-HK: Delmsen: Mit Trecker Kreise auf bestelltem Acker gezogen; Soltau: Rollator gestohlen; Soltau: Trickdieb erlangt mehr als 300 Euro

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.01.2017 Nr. 1

21.01 / Mit Trecker Kreise auf bestelltem Acker gezogen

Delmsen: In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.01.2016 und Samstag, 21.01.2016 beschädigten Unbekannte einen mit Winterweizen bestellten Acker an der Straße Fallerberg. Sowohl mit einem Pkw als auch mit einem Trecker fuhren die Täter mehrere Kreis, drifteten und schlingerten dabei. Den Spuren zufolge hat der genutzte Trecker relativ schmale Reifen und eine Spurbreite von nur 150 Zentimetern, was dafür sprechen könnte, dass es sich um kleines, möglicherweise älteres Modell handelt. Die Höhe des Schadens ist erst nach Auflaufen der Frucht abschätzbar. Er liegt aber mindestens bei 50 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/972500 entgegen.

23.01 / Rollator gestohlen

Soltau: Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte aus einem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses an der Pestalozzistraße in Soltau einen Rollator im Wert von 100 Euro.

24.01 / Trickdieb erlangt mehr als 300 Euro

Soltau: Ein Trickdieb ergaunerte sich am Dienstag, gegen 09.30 Uhr auf einem Parkplatz einer Apotheke an der Lüneburger Straße bei einem 85-jährigen Soltauer über 300 Euro. Der dunkel gekleidete Mann fragte sein Opfer nach Kleingeld zum Telefonieren. Das Opfer übergab das Kleingeld und stellte später fest, dass aus dem Scheinfach seines Portmonees über 300 Euro fehlten. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

23.01 / Einbruch in Lagerhalle

Schneverdingen: Am Montag, gegen 23.40 öffneten Unbekannte gewaltsam die Eingangstür einer Lagerhalle an der Straße Am Hoornsfeld und entwendeten eine aus weißer Zeltplane bestehende große Plastiktüte, einen Arbeitshandschuh und einen schwarzen Benzinkanister. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

24.01 / Werkzeug aus Fahrzeug entwendet

Harber: Unbekannte Täter öffneten in der Nacht zu Dienstag gewaltsam ein Handwerkerfahrzeug, das auf einem Parkplatz an der B 71 in Harber abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie Werkzeuge und Maschinen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

24.01 / Wohnwagen brennt nieder

Harber: Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Dienstagabend, gegen 22.05 Uhr auf einem Campingplatz in Harber ein unbewohnter Wohnwagen nebst hölzernem Anbau in Brand. Das Objekt wurde komplett zerstört. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Zentrale Kriminaldienst in Soltau hat die Ermittlungen aufgenommen.

24.01 / Kradfahrer erfasst - schwer verletzt

Essel: Am Dienstag, gegen 21.20 Uhr kam es auf der B 214, zwischen Essel und Buchholz zu einem Verkehrsunfall, bei der der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt wurde. Ein 21jähriger Schwarmsteder wollte mit seinem Pkw den Zweiradfahrer überholen, unterschätzte aber den Abstand und erfasste ihn mit der rechten Fahrzeugseite. Der 22-jährige Grethemer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell