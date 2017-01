POL-HK: Schneverdingen: Raub war vorgetäuscht

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.01.2017 Nr. 2

24.01 / Raub war vorgetäuscht

Schneverdingen: Ende Juli 2016 zeigte ein Schneverdinger bei der Polizei an, dass er Opfer eines Raubes geworden sei. Demnach hätten drei südländisch aussehende Personen ihn mit einem Ast vom Fahrrad geschlagen, als er abends, gegen 23.00 Uhr in die Oststraße eingebogen sei. Er sei gestürzt, man habe ihn abgetastet und aus seiner Hosentasche 20 Euro genommen. Die Täter beschrieb er detailliert. Bei dem Überfall sei er verletzt worden. Die Anzeige erstattetet der 26-Jährige drei Tage nach der angeblichen Tat. In seiner ersten Vernehmung bestätigte er seine Aussage, obwohl die vernehmenden Beamten Zweifel an dem geschilderten Sachverhalt formulierten. Im Laufe der durchgeführten Ermittlungen deckten die Ermittler der Polizei Widersprüche auf. Schließlich räumte der Mann in einem Geständnis ein, dass es einen Überfall nicht gegeben habe. Zu seinen Beweggründen für das Vortäuschen einer Straftat äußerte er sich nicht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

