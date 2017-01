POL-HK: Soltau: Schwarzer Polo nach Unfallflucht an der BBS gesucht; Soltau: Baucontainer aufgebrochen

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.01.2017 Nr. 1

24.01 / Schwarzer Polo nach Unfallflucht an der BBS gesucht

Soltau: Am vergangenen Donnerstag, gegen 07.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen I an der Winsener Straße in Soltau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau gegen einen Pkw fuhr und anschließend flüchtete. Zeugen beobachteten, wie die Unfallfahrerin mit ihrem schwarzen VW Polo versuchte, links neben einem VW Passat in einer zu kleinen Parklücke einzuparken. Dabei habe eine weitere Frau als Einweiserin fungiert. Der Polo mit HK-Kennzeichen sei gegen die hintere linke Seite gefahren und anschließen geflüchtet. Beschreibung der Fahrerin: weiblich, jung, schulterlanges Haar. Beschreibung der Einweiserin: weiblich, braune lange Haare, trug beige Jacke mit Fellkragen und schwarze Hose. Hinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

23.01 / Baucontainer aufgebrochen

Soltau: Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in zwei Baucontainer ein, die in einem Waldstück an den Bahngleisen zwischen Soltau und Munster, Bereich Hötzingen abgestellt waren. Sie entwendeten Bauwerkzeug im Wert von rund 9.000 Euro.

