POL-HK: Bad Fallingbostel: In Wohnung eingebrochen; Munster: Sattelzugmaschine in Brand

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.01.2017 Nr. 1

22.01 / In Wohnung eingebrochen

Bad Fallingbostel: Am vergangenen Wochenende hebelten Unbekannte die Balkontür einer Hochparterrewohnung an der Kantstraße in Bad Fallingbostel auf, drangen ein und durchsuchten sämtliche Räume. Sie entwendeten einen Fernseher, zwei Spielekonsolen, ein Handy und 150 Euro Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt rund 1.500 Euro.

23.01 / Sattelzugmaschine in Brand

Munster: Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Montag, gegen 03.45 Uhr eine Sattelzugmaschine in Brand, die am Lopauer Weg in Munster abgestellt war. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand sie bereits in Vollbrand. Ein angehängten Silo-Auflieger wurde leicht beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Schadenshöhe wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

