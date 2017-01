POL-HK: 1)Soltau:Verkehrsunfall infolge Trunkenheit 2)Bad Fallingbostel: Versuchter Einbruch 3)Dorfmark : Unter Einfluß von Betäubungsmittel ein Fz geführt

Heidekreis (ots) - 1) Soltau:Verkehrunfall infolge Trunkenheit

Am 21.01.2017 gegen 00:35 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mann aus Munster die K1 aus Richtung Heber in Richtung. Soltau. Er wird durch den Wendevorgang eines PKW vor ihm derart irritiert, dass er von der Fahrbahn abkommt und gegen 2 Bäume prallt. Sein Fahrzeug kommt mit der linken Seite in einem Graben neben der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer hat einen Atemalkoholwert von 2,26 Promille. Sein PKW hat einen Totalschaden. Starker Flurschaden an Grünstreifen und Bäumen ist vorhanden. Aufgrund der Alkoholisierung wird dem Fahrer eine Blutprobe entnommen . Sein Führerschein wird beschlagnahmt.

2) Bad Fallingbostel, Freitag, 20.01.2017 Versucher Einruch

Bislang unbekannte Täter versuchten am Freitag Nachmittag in ein Einfamilienhaus im Uhlenweg einzudringen. Nachdem sie dort vergeblich versucht hatten,sowohl eine Tür als auch ein Fenster aufzuhebeln, begaben sie sich zu einem Nachbargrundstück. Dort wurden sie vermutlich durch einen aktiven Bewegungsmelder von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten.

3) Bispingen

In der Nacht zu Samstag kontrollieren Polizeibeamte einen 27jährigen Pkw-Fahrer aus Hamburg, der auf dem Rasthof Brunautal fährt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt eine leichte Beeinflussung, sodass gegen den Fahrer ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm für zwei Stunden die Weiterfahrt untersagt wird.

4) Dorfmark

Samstag Mittag kontrolliert die Polizei einen 27jährigen Pkw-Fahrer aus Holzminden, der auf der A 7 Rtg. Hamburg fuhr. Da der Fahrer während der Kontrolle zunehmend nervöser wirkte und auch Ausfallerscheinungen wie Schwanken zeigte, wurde er mit seinem Einverständnis einer körperlichen Untersuchung auf Drogen unterzogen. Bei der Befragung räumte er Drogenkonsum ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und vorläufig die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell