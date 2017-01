POL-HK: Munster: Tötungsdelikt in Munster - Täter festgenommen

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.01.2017 Nr. 3

20.01 / Tötungsdelikt in Munster - Täter festgenommen

Munster: Anfang September 2016 fanden Polizeibeamte in einer Wohnung in Munster den Leichnam einer 55-jährigen Frau. Aufgrund der festgestellten Verletzungen konnte ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Die einberufene Mordkommission "Hohe Luft" der zuständigen Polizeiinspektion Heidekreis nahm unmittelbar danach die Ermittlungen auf. Über mehrere Tage untersuchten Experten unter Einbindung von externen Polizeikräften die Wohnung des Opfers und die Umgebung des Tatortes. Auch das Umfeld des Opfers, das sehr zurückgezogen lebte, wurde befragt. Erste Untersuchungsergebnisse deuteten auf ein Eindringen eines bis dahin unbekannten Täters hin. Was sich nach dem Eindringen des Täters in die Wohnung abspielte, ist zur Zeit noch ungeklärt. Nach dem Aufeinandertreffen dürfte er gewaltsam auf das Opfer eingewirkt haben, so dass die Betroffene verstarb. Weitere aufwendige Ermittlungen führten in der Folge zu einem Tatverdacht gegen einen 25-jährigen, ortsfremden Mann, der sich nach dem bisherigen Erkenntnisstand nur vorübergehend in Munster aufgehalten hatte und nach der Tat wieder in sein polnisches Heimatland geflüchtet war. Aufgrund der Gesamtumstände wurde gegen den Mann ein Haftbefehl beantragt. In enger Zusammenarbeit mit den polnischen Justiz- und Polizeibehörden konnte der mutmaßliche Täter Ende der letzten Woche in seinem Heimatort festgenommen werden. Nach dem gegenwärtigen Stand wird er in den kommenden Wochen an die Bundesrepublik Deutschland ausgeliefert. Er wird sich hier dem Strafverfahren wegen eines Tötungsdeliktes stellen müssen. Die Ermittlungen in dieser Sache werden von der Mordkommission fortgeführt.

