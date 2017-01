POL-HK: Schneverdingen: Fahrradkontrollen auf dem Schulweg

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.01.2017 Nr. 2

19.01 / Fahrradkontrollen auf dem Schulweg

Schneverdingen: Am Donnerstag führten die Beamten der Polizeistation Schneverdingen auf den Zufahrtstraßen zur KGS Schneverdingen Verkehrskontrollen durch. Besonderes Augenmerk galt hier den Schülerinnen und Schülern, die mit ihren Fahrräder zur Schule fuhren. Insbesondere wurde die Verkehrssicherheit der Fahrräder wie beispielsweise die Funktionsfähigkeit der Beleuchtungseinrichtungen überprüft. Als Problem wurde erkannt, dass die batteriebetriebenen Beleuchtungseinrichtungen bei den winterlichen Temperaturen nur unzureichende Leuchtkraft entwickelten! Hinweise erfolgten auch an die Schüler, die durch das Tragen von Ohrhörern in ihrer Wahrnehmung eingeschränkt waren. In Einzelfällen wurden auch die Rahmennummern überprüft, um feststellen zu können, ob die Fahrräder eventuell gestohlen sein könnten.

An dem Morgen kontrollierte die Ordnungshüter insgesamt 58 Radfahrerinnen und Radfahrer. Sie sprachen neun Verwarnungen aus und fertigten entsprechende Mängelmeldungen. Die betreffenden Schülerinnen und Schüler müssen ihre Fahrräder demnächst repariert bei der Polizei vorführen.

Insgesamt zieht die Polizei ein positives Ergebnis. Die Anzahl der beanstandeten Fahrräder zur Summe der überprüften Schülerinnen und Schüler war nicht besorgniserregend.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell