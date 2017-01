POL-HK: Schneverdingen: Marihuana-Plantage ausgehoben

Ein Schneverdinger betrieb diese Marihuana-Plantage. Bild-Infos Download

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.01.2017 Nr. 2

18.01 / Marihuana-Plantage ausgehoben...

Schneverdingen: Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung hat die Polizei in einer Wohnung in Schneverdingen eine kleine professionell angelegte Plantage von Marihuana-Pflanzen entdeckt. Rund 50 teilweise bereits abgeerntete Pflanzen sowie entsprechende Anbaugeräte fanden die Beamten am Mittwoch dort in einem Hinterzimmer. Nachdem die Ermittler den Hinweis auf den Marihuana-Anbau sorgfältig geprüft und erste Ermittlungen aufgenommen hatten, legten sie die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft Lüneburg vor. Diese erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 31-jährigen Schneverdingers. Bei der Durchsuchung am frühen Mittwochmorgen, bei der neben mehreren Beamten der Polizeistation Schneverdingen auch ein Drogenspürhund eingesetzt wurde, fanden die Ermittler dann die kleine Plantage in einem versteckt gelegenen Zimmer. Sie ernteten die rund 50 Pflanzen ab und stellten die Lüfter-, Heiz-, Beleuchtungs- und Bewässerungsanlagen sicher. Nach erster grober Schätzung beträgt allein der Wert dieser kleinen aber professionellen Aufzuchtanlage rund 6.000 Euro. Der Verdächtige verhielt sich während des Einsatzes kooperativ, Angaben zu den Vorwürfen wollte er allerdings nicht machen, sondern informierte seinen Rechtsanwalt.

