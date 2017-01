POL-HK: Schneverdingen: Drogenkontrolle an der Harburger Straße

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.01.2017 Nr. 3

16.01 / Drogenkontrolle an der Harburger Straße

Schneverdingen: Insbesondere auf den Konsum von Drogen überprüfte die Polizei am letzten Montag an der Harburger Straße knapp 50 Autofahrer. Die Kontrolle bildete für die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation den Abschluss der Fortbildung "Drogen im Straßenverkehr". An diesem Nachmittag gab es zwar einige Verdachtsfälle, die weiteren Überprüfungen ergaben jedoch, dass keiner der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. "Ich freue mich, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch diese Fortbildung noch einmal für die Kontrolle von Drogen im Straßenverkehr sensibilisiert wurden", so der Dienststellenleiter Peter Hoppe. "Wir würden uns natürlich freuen, wenn auch in der Zukunft keine Drogenbeeinflussung bei Fahrzeugführern festgestellt würde, allerdings spricht die Erfahrung leider dagegen. Aus diesem Grund werden auch in den kommenden Monaten weitere Kontrollen stattfinden."

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell