POL-HK: Soltau: Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Polizisten kontrollieren einen "kleinen" Verkehrsteilnehmer an der Einmündung Am alten Stadtgraben / Feldstraße in Soltau. Bild-Infos Download

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.01.2017 Nr. 2

16.01 / Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Soltau: Zur Steigerung der Verkehrssicherheit und Bekämpfung des Fahrraddiebstahl führten Polizeibeamte im Stadtgebiet Soltau am Montagnachmittag, von 14.00 bis 18.00 Uhr Kontrollen durch. Dabei wurden sie tatkräftig von Kollegen der Bereitschaftspolizei unterstützt. Insgesamt überprüften sie 148 Fahrräder und ahndeten dabei 57 Verstöße. Häufig nutzten die Radler die falsche Straßenseite, was mittlerweile die Hauptunfallursache bei Fahrradfahrern ist. Fehlende oder fehlerhafte Beleuchtungseinrichtungen und ein durch Kopfhörer beeinträchtigtes Gehör folgten in der Häufigkeitsskala auf den Plätzen zwei und drei. "Außerdem", so Polizeikommissar Christoph Brustmann, Leiter der Kontrollen, "haben wie ein Fahrrad festgestellt, zu dem Anschlussermittlungen erforderlich sind, da abgeklärt werden muss, ob es aus einem Diebstahl stammt".

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell