POL-HK: Soltau: Presse in Brand; Gilten: Brand einer Jagdhütte; Schneverdingen: Mann in Wohnung zusammengeschlagen

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.01.2017 Nr. 1

16.01 / Presse in Brand

Soltau: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag, gegen 19.30 Uhr auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes an der Lüneburger Straße in Soltau eine Folienpresse in Brand. Das Feuer wurde zufällig von einem Mitarbeiter entdeckt und durch die Feuerwehr gelöscht. Ob die Presse durch das Feuer beschädigt wurde ist noch nicht bekannt.

16.01 / Brand einer Jagdhütte

Gilten: Eine Jagdhütte am Ahldener Weg in Gilten brannte am Montagabend, gegen 19.45 Uhr völlig aus. Das aus ungeklärter Ursache ausgebrochene Feuer beschädigte auch zwei Pkw, die in der Nähe standen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 20.000 Euro.

16.01 / Mann in Wohnung zusammengeschlagen

Schneverdingen: Am Montag, gegen 20.00 Uhr kam es am Heidkampsweg in Schneverdingen zu einem Raub zum Nachteil eines 25-jährigen Mannes. Das Opfer äußerte, von mehreren Personen in seiner Wohnung zusammengeschlagen worden zu sein. Als ein Bekannter des Opfers dazugekommen sei, hätten die Täter vom ihm abgelassen. Raubgut: eine Jacke im Wert von 50 Euro. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, lehnte aber eine medizinische Versorgung ab. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 in Verbindung zu setzen.

