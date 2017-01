POL-HK: Honerdingen: Polizei nimmt Täter auf frischer Tat fest

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.01.2017 Nr. 2

16.01 / Polizei nimmt Täter auf frischer Tat fest

Honerdingen: Polizeibeamte des Heidekreises nahmen am Samstag, gegen 18.50 Uhr einen 19-Jährigen aus Walsrode auf frischer Tat fest, als dieser im Begriff war einen Überfall zu begehen. Bereits am 07.01.2017 hatte der Verdächtige ebenfalls in Honerdingen einen gleichgelagerte Tat begangen. Wie am vergangenen Samstag auch, verabredete er sich mit einem anderen Mann via Internet zu einem sexuellen Treffen gegen Bezahlung. Während des Treffens vor eineinhalb Wochen erpresste der Heranwachsende unter Vorhalt einer Schussaffe aber das Opfer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Mit 300 Euro machte er sich aus dem Staub, zu sexuellen Handlungen kam es nicht.

Offensichtlich derselbe Täter hatte nach der Tat wiederum ein Inserat auf einer Plattform geschaltet, auf das allerdings die Polizei aufmerksam gemacht wurde. Am vergangenen Samstag saß hinter dem Steuer eines Pkw nicht die vom Täter erwartete "Verabredung", sondern ein Polizeibeamter. Als der Tatverdächtige an die vermeintliche Verabredung herantrat, wurde er festgenommen. Bei sich führte er ein großes Küchenmesser und die bei der ersten Tat genutzte Schusswaffe. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass der Täter weitere Taten begangen haben könnte. Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

