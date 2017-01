POL-HK: Rethem: Pferdedecken gestohlen; Lindwedel: Heizgeräte gestohlen; Schneverdingen: Terrassentür aufgehebelt

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.01.2017 Nr. 1

15.01 / Pferdedecken gestohlen

Rethem: Am Wochenende entwendeten Unbekannte aus einem verschlossenen Schuppen an einer Weide am Postweg / Ecke Lange Straße in Rethem fünf Pferdedecken. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

15.01 / Heizgeräte gestohlen

Lindwedel: Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende aus einem Lager für Baustellengeräte an der Stra0e Am Neddelfeld eine Heizkanone, einen Elektroheizlüfter und zwei Gasflaschen. Der Schaden beträgt geschätzte 800 Euro.

15.01 / Terrassentür aufgehebelt

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Samstag, 14.00 und Sonntag, 18.45 Uhr hebelten Einbrecher die Terrassentür einer Wohnung an der Schulstraße in Schneverdingen auf. Sie durchsuchten diverse Schränke und entwendeten Bargeld, vermutlich Schmuck und eine Playstation 4. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

15.01 / Einbrecher gelangen nicht ins Haus

Bad Fallingbostel: An der Quintusstraße versuchten Einbrecher am vergangenen Sonntag in ein Wohnhaus einzusteigen. Dazu schlugen sie mit einem Stein das Küchenfenster ein, gelangten aber augenscheinlich nicht ins Objekt. Entwendet wurde nichts.

15.01 / Körperverletzung, Widerstand - Mann der Wohnung verwiesen

Schneverdingen: Nach vorangegangenen Körperverletzungen zum Nachteil der Lebenspartnerin an der Friesenweide in Schneverdingen, waren vier Polizeibeamte eingesetzt, um die Lage zu beruhigen. Der alkoholisierte und äußerst aggressive Verursacher widersetzte sich am frühen Sonntag, gegen 03.00 Uhr den Anordnungen der Beamten, provozierte und beleidigte sie fortlaufend. Der Mann wurde zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Dabei wehrte er sich nach Leibeskräften. Er wurde dem Gewahrsam in Soltau zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Die Beamten sprachen ein Betretungsverbot der Wohnung für 14 Tage aus.

15.01 / Metallring hochschleudert - Autofahrerin verletzt

Bad Fallingbosteln / A 7: Am Sonntag verletzte sich eine 38-jährige Fahrerin eines Pkw Opel leicht, als ein Metallteil die Windschutzscheibe ihres Pkw durchschlug. Die Frau befuhr gegen 16.15 Uhr die A 7 in Richtung Hamburg auf dem rechten Fahrstreifen, als ihren Angaben zufolge vom linken Fahrstreifen ein Metallteil hochgeschleudert wurde. Dieses habe die Scheibe durchschlagen und sie an der Schläfe getroffen. Dabei trug sie eine leicht blutende Wunde an der Schläfe davon. Bei dem im Fahrzeug aufgefundenen Gegenstand handelte es sich um einen Metallring, den die Polizei sicherstellte. Der Verursacher konnte nicht ermittelt werden.

16.01 / Vandalismus in Kirche - Kinder reumütig

Schwarmstedt: Die am vergangenen Mittwoch in der St. Laurentius Kirche in Schwarmstedt begangenen Sachbeschädigungen sind aufgeklärt. Zwei 11 und 13-jährige Kinder aus Schwarmstedt vertrauten sich zunächst den Eltern an, die dann am Wochenende mit den Sprösslingen Kontakt zur Polizei aufnahmen. Der Druck in der Öffentlichkeit war vermutlich zu groß geworden - überall in Schwarmstedt war die Tat Gesprächsthema, beim Bäcker wie auch bei Facebook. In den anschließenden polizeiliche Befragungen werden Tat und Hintergründe aufgearbeitet. Ein weiteres Thema wird die Schadensregulierung und der Umgang mit der Tat sein.

