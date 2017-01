POL-HK: 1. Soltau: Unfall mit Vollsperrung, 2. Bad Fallingbostel: Sachbeschädigung an PKW

Soltau: Unfall mit Vollsperrung Bild-Infos Download

Heidekreis (ots) - 1. Soltau: Unfall mit Vollsperrung

Am Freitag, den 13.01.2017, kam es gegen Mittag zu einem Verkehrsunfall,bei dem ein Sattelzug auf der A7 bei Soltau beinahe die Mittelschutzplanke durchbrochen hätte. Der Fahrer gab gegenüber den Polizeibeamten an, während der Fahrt kurz eingeschlafen zu sein und sei dabei nach rechts von der Straße abgekommen. Nachdem er dies bemerkte, lenkte er sein Fahrzeug nach links, geriet ins Schleudern und fuhr gegen die Mittelschutzplanke. An der Mittelschutzplanke kommt er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen und verletzt sich selbst dabei leicht. Die Fahrbahn musste aufgrund von Bergungsarbeiten für ca. 1 1/2 Stunden voll gesperrt werden. Gegen den 22-jährigen Mann aus Polen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

2. Bad Fallingbostel: Sachbeschädigung an PKW

Am Abend des 14.01.2017 besuchte eine Walsroder Familie in Bad Fallingbostel ein Restaurant und verbrachte dort einen angenehmen Abend. Als sie jedoch zu ihrem Pkw zurückkehrten, der an der Soltauer Straße abgestellt war, mussten sie feststellen, dass die Heckscheibe ihres Pkw vollständig zerstört worden war. Glücklicherweise befanden sich im Pkw keinerlei Wertsachen, dennoch wird der Schaden am Pkw auf ca. 500 Euro beziffert.

