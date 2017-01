POL-HK: 1.Soltau; Verkehrsbehinderung 2.Soltau-Bassel; versuchter Einbruch 3.Soltau; Einbruch auf Campingplatz 4.Hodenhagen; Werkzeug gestohlen

Heidekreis (ots) - 1.Soltau; Verkehrsbehinderungen:

Am Freitagmorgen kam es aufgrund der herrschenden Witterungs- und Straßenverhältnisse mit Schnee und Glätte an der Anschlußstelle Soltau-Ost auf der B 71, zu einer zeitweiligen Vollsperrung der Bundesstraße und der Auffahrt der Anschlußstelle. Zum Schluß insgesamt neun Lastfahrzeuge blockierten die Örtlichkeit, da ein Fortkommen nicht mehr möglich war und diese teilweise zur Fahrbahn querstehend waren. Nach entsprechenden weiteren Streumaßnahmen der Straßenmeisterei und gegenseitiger Hilfe der Fahrer konnte die Fahrt fortgesetzt und damit die Fahrbahn wieder blockadefrei werden. Zwischenzeitlich kam es zu erheblichen Stauungen. Da glücklicherweise bei dem Geschehen jedoch kein Fahrzeug verunfallte, waren keine Personen- oder Sachschäden zu verzeichnen.

2.Soltau-Bassel; versuchter Einbruch:

Am Samstagmorgen, früh in der Nacht, kam es in Soltau-Bassel zu einem versuchten Einbruch in ein Doppelhaus.Unbekannte Täter manipulierten am Schloß der Eingangstür; gelangten aber nicht ins das Haus. Bereits vor vier Wochen kam es zu einem Einbruch in das Doppelhaus.. Sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Soltau, Tel.: 05191/93800.

3. Soltau; Einbruch auf Campingplatz:

In den zurückliegenden Wochen kam es zu einem Einbruch in einen Wohnwagen, welcher auf einem Soltauer Campingplatz steht. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich mittels Aufschlitzen der Plane des Vorzeltes und Aufbrechen des Seitenfensters des Wohnwagens Zugang zu diesem. Der Wohnwagen wurde offensichtlich als Schlafplatz genutzt. Bisher sind keine entwendeten Sachen durch den Geschädigten feststellbar.

4. Hodenhagen; Werkzeug gestohlen:

Zu einem Diebstahl aus einem Kleintransporter kam es in der Nacht zu Samstag in Hodenhagen. Das Fahrzeug war auf einem Hotelparkplatz in der Straße Hudemühlen-Burg abgestellt. Auf bisher unbekannte Weise gelangten die Täter in den Transporter. Aus diesem entwendeten sie diverse Werkzeuge zur Metallbearbeitung im Wert von ca. 7000EUR. Die Polizei Schwarmstedt erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel.: 05071-511490

5. Walsrode; Einbruch:

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in das Nebengebäude eines Hotels in der Lange Straße in Walsrode ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu zwei Zimmern und entwendeten aus diesen diverse mitunter größere Einrichtungsgegenstände. Der Schaden beläuft sich auf über 1000EUR. Die Polizei Walsrode nimmt Zeugenhinweise unter Tel.: 05161-984480 entgegen.

6. Walsrode; Ausgeraubt:

Am Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr wurde ein 27 Jähriger in Walsrode ausgeraubt. Der Walsroder fuhr zunächst in einem Taxi mit den späteren Tätern von einer Discothek in die Innenstadt. Dort lockten ihn die drei Unbekannten unter einem Vorwand in den Fulde-Park und wirkten körperlich auf ihn ein. Unter Mitnahme des Portemonnaies ließen die Täter schließlich vom stark alkoholisierten Opfer ab. Der 27 Jährige wurde bei der Tat verletzt und musste ambulant im Krankenhaus Walsrode behandelt werden. Die Polizei Walsrode bittet Zeugenhinweise unter Tel: 05161-984480 mitzuteilen.

