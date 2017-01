POL-HK: Walsrode: Einbruch in Wettbüro; Frielingen: Einbrecher nehmen Fernseher mit; Schwarmstedt: Vandalismus in Kirche; Walsrode / A 7: 2,25 Promille

Heidekreis (ots) - 12.01 / Einbruch in Wettbüro

Walsrode: In der Nacht zu Donnerstag stiegen Einbrecher in ein Wettbüro an der Moorstraße in Walsrode ein, öffneten gewaltsam zwei Automaten und entwendeten das Geld. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

12.01 / Einbrecher nehmen Fernseher mit

Frielingen: Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag das Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses in Frielingen auf und durchsuchten das ganze Objekt. Sie entwendeten zwei Flachbildfernseher, einen Lautsprecher, einen Laptop und aus einem Holzschuppen drei Aggregatoren. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

11.01 / Vandalismus in Kirche

Schwarmstedt: Unbekannte betraten am Mittwoch zur Tageszeit die frei zugängliche St. Laurentius Kirche in Schwarmstedt und rissen ein paar Seiten aus der Altarbibel heraus. Anschließend brannten sie ein Loch in eine Stoffdecke, mit der das Taufbecken abgedeckt war. Beim Verlassen des Gotteshauses nahmen sie die aus dem 19. Jahrhundert stammende Bibel mit und schmissen sie gegenüber des Haupteingangs auf den Boden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schwarmstedt unter 05071/511490 in Verbindung zu setzen.

12.01 / 2,25 Promille

Walsrode / A 7: Ein 46-jähriger Mann aus Brunsbüttel kam am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr auf der A 7, Richtung Hamburg mit seinem Pkw Opel alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Schaden entstand bei dem Unfall kaum, nur der Radkasten des Pkw war leicht zerkratzt. Allerdings nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr und ließen den Fahrer einen Atemalkoholtest durchführen. Dieser ergab einen Wert von 2,25 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell