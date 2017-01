POL-HK: Walsrode: Auseinandersetzung an Schule

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.01.2017 Nr. 2

11.01 / Auseinandersetzung an Schule

Walsrode: An der Berufsbildenden Schule in Walsrode kam es am Mittwochvormittag, gegen 10.00 Uhr in einem Klassenraum zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Schülern mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Dabei soll auch Mobiliar eingesetzt worden sein. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation bereits wieder beruhigt. Ein 18-Jähriger verletzte sich bei dem Handgemenge leicht und kam einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er hatte sich auf die eigene Zunge gebissen.

