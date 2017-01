POL-HK: Bomlitz: Bargeld aus Safe gestohlen; Bad Fallingbostel: Durch Loch in der Scheibe eingestiegen; Walsrode: 2,22 Promille

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.01.2017 Nr. 1

11.01 / Bargeld aus Safe gestohlen

Bomlitz: In der Nacht zu Mittwoch hebelten Unbekannte ein Fenster einer Bäckereifiliale an der Walsroder Straße in Bomlitz auf und drangen in das Objekt ein. Anschließend öffneten sie gewaltsam einen Safe und entnahmen das darin befindliche Bargeld von rund 650 Euro.

12.01 / Durch Loch in der Scheibe eingestiegen

Bad Fallingbostel: Einbrecher warfen in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.00 und Donnerstag, 00.15 Uhr ein Fenster eines Hauses an der Straße Auf dem Espe mit einem Stein ein. Anschließend stiegen sie durch das entstandene Loch in das Gebäude ein, durchsuchten die Räume und entwendeten ein Mobiltelefon und einen Laptop. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

11.01 / 2,22 Promille

Walsrode: Am Mittwochabend, gegen 19.25 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Kirchstraße in Walsrode den Fahrer eines Pkw, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei dem Gespräch nahmen sie leichten Alkoholgeruch wahr. Der Walsroder gab an, ein Bier getrunken zu haben, Ausfallerscheinungen zeigte er nicht. Er führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,22 Promille. Die Beamten ließen ein Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

