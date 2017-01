POL-HK: Schneverdingen: Aufzug im Rathaus beschädigt; Soltau: Verkehrskontrollen an Kitas

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.01.2017 Nr. 1

09.01 / Aufzug im Rathaus beschädigt

Schneverdingen: Unbekannte beschädigten am Montag, zwischen 11.10 Uhr und 12.10 Uhr den Aufzug im Rathaus der Stadt Schneverdingen. Die Suren lassen den Schluss zu, dass gegen die Aufzugstür getreten wurde. Der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro.

10.01 / Verkehrskontrollen an Kitas

Soltau: Polizeibeamten kontrollierten am Dienstag, zwischen 07.00 und 09.00 Uhr an drei Kindertagesstätten in Soltau die Fahrzeuge der "anliefernden" Eltern hinsichtlich der Kinderrückhaltesysteme. Mit Hilfe der Bereitschaftspolizei überprüften die Beamten an der Stalmannstraße, dem Berliner Platz und am Georg-Droste-Weg, ob die Fahrer und insbesondere die Kinder richtig angeschnallt waren. Bei 98 Fahrzeugen stellten sie sieben Verstöße fest: sechsmal waren Kinder nicht richtig gesichert, einmal gar nicht. Darüber hinaus gaben die Polizisten Hinweise und Tipps zur Optimierung der Sicherung und verteilten bei Verstößen oder Unsicherheiten der Verantwortlichen Flyer und Informationsmaterial. Zwischen 09.15 Uhr bis 11.15 Uhr führten sie weitere Kontrollen im Stadtgebiet durch. Dabei ahndeten sie elf Verstöße gegen die Anschnallpflicht, einen wegen Handynutzung und mehre geringfügige Verkehrsordnungswidrigkeiten.

