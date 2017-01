POL-HK: Soltau: Säugling tot aufgefunden - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln unter Hochdruck

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.01.2017 Nr. 1

05.01 / Säugling tot aufgefunden - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln unter Hochdruck

Soltau: In den Nachmittagsstunden des 05.01.2017 wurde in einer Wohnung in der Soldiner Straße in Soltau der Leichnam eines weiblichen Säuglings im Alter von 4 ½ Monaten aufgefunden. Spuren äußerer Gewalteinwirkung am Leichnam führten dazu, dass unter Beiziehung von Rechtsmedizinern am Freitag eine Leichenschau durchgeführt wurde. Das Ergebnis lautete Tod durch Ersticken. Die 23-jährige, aus Afrika stammende Mutter lebte mit ihrem Kind seit Ende Dezember allein in der Wohnung, nachdem ihr Lebensgefährte und Vater des Kindes über Weihnachten aufgrund eines Streits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen war. Seit Anfang des Jahres versuchte dieser vergeblich, Kontakt zu seiner Freundin aufzunehmen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde sie zuletzt zwischen dem 28.12. und 30.12.2016 gemeinsam mit ihrer Tochter gesehen. Der Aufenthaltsort der Kindsmutter ist zur Zeit nicht bekannt. Da ein Gewaltverbrechen vorliegen könnte, wurde bei der Polizeiinspektion Heidekreis die Mordkommission "Maya" eingerichtet." Eine Tatbeteiligung der Kindesmutter ist nicht auszuschließen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell