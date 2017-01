POL-HK: 9. Bispingen: Wohnhausbrand in Behringen. 10. Soltau: Sachbeschädigung durch Feuer.

PI Heidekreis (ots) - 9. 07.01.2017 / Wohnhausbrand in Behringen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet der Anbau eines Fachwerkhauses an der Straße Tannenwald in Bispingen in Brand. Das Feuer entstand vermutlich durch Asche in einer Mülltonne, die vor dem Anbau stand. Die Flammen schlugen auf das Haus über und verursachten erheblichen Gebäudeschaden. Glücklichweise wurden keine Personen wurde den Brand verletzt. Die Feuerwehren Heber, Wintermoor, Bispingen, Behringen, Steinbeck, Volkwardingen, Hörpel, und Hützel waren im Einsatz. Der Schaden an dem brandbetroffenen Objekt wird auf 100.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmt.

10. 07.01.2017 / Sachbeschädigung durch Feuer.

Am Samstagabend, gegen 17.30 Uhr brannte der Holzunterstand neben einem Einfamilienhaus in der Straße "Querland". Vermutlich setzte zuvor ein unbekannter Täter eine dort befindliche Papiertonne in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren aus Soltau und Harber gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

