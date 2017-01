POL-HK: 6. Bad Fallingbostel: Die Familie und Polizisten bedroht. 7. Heidekreis: Straßenglätte nach Eisregen. 8. BAB 7 / Bispingen: Unfall bei Winterglätte.

PI Heidekreis (ots) - 6. 07.01.2017 / Die Familie und Polizisten bedroht.

Am Samstag in den frühen Morgenstunden kam es in einem Einfamilienhaus in Bad Fallingbostel durch den 22-jährigen Täter zu einer Bedrohungshandlung gegenüber Familienangehörigen. Nachdem er in seinem Zimmer randaliert hatte, sprach er unter Vorhalt eines Einhandmessers Morddrohungen aus. Den hinzugerufenen Polizeibeamten trat die Person mit Migrationshintergrund ebenfalls mit dem Messer und einem Teleskopschlagstock gegenüber. Die Situation konnte letztendlich durch Hinzuziehung weiterer Beamter beruhigt werden. Die Waffen wurden sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.

7. 07.01.2017 / Straßenglätte nach Eisregen.

Am Samstagmittag setzte der durch den Wetterdienst angekündigte Eisregen ein. Daraufhin kam es im Heidekreis zu insgesamt elf Verkehrsunfällen. Meistens waren glücklicherweise nur Blechschäden zu beklagen.

8. 07.01.2017 / Unfall bei Winterglätte.

Am Samstagabend kam es auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Evendorf und Bispingen, Fahrtrichtung Hannover, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 64-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes aus Heidelberg war aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten. Hierbei rutschte sie nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte dort mit den Schutzplanken, wovon sie jedoch abprallte und zurück auf die Fahrbahn gelangte. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw Ford aus Kassel. Beide Fahrzeuge stießen dann gegen die Mittelschutzplanke. Erst nach einer weiteren Kollision mit einem Pkw aus Aachen kamen die Fahrzeuge zum Stillstand. Im Unfallgeschehen wurden fünf Person leicht verletzt, die zur medizinischen Behandlung auf umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die BAB kurzfristig gesperrt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

