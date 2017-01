POL-HK: 1. Walsrode: Gewalttätige Ladendiebe festgenommen. 2. Stellichte: Umgekippter Milchlaster.

1 weiterer Medieninhalt

PI Heidekreis (ots) - 1. 07.01.2017 / Gewalttätige Ladendiebe festgenommen.

Am Samstagabend kam es in einem SB-Markt in Walsrode durch mehrere Personen zu einem Diebstahl von Alkoholflaschen und Zigaretten. Nachdem Mitarbeiter des Marktes dies bemerkt hatten, wurden die Diebe zunächst durch das Personal aufgehalten. Die Täter setzten sich jedoch zu Wehr und flüchteten vom Tatort. Im Rahmen sofortig eingeleiteter Polizeimaßnahmen konnten die drei Täter ermittelt werden. Einer der Täter führte bei der Tat ein Messer bei sich. Die 22- bis 29-jährigen aus Hodenhagen und Walsrode wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Täter mit Migrationshintergrund wieder entlassen.

2. 08.01.2017 / Umgekippter Milchlaster.

In den frühen Morgenstunden am Sonntag befuhr ein Milchtransport-LKW mit Anhänger die Ortsdurchfahrt in Stellichte und rutschte zunächst von der eisglatten Fahrbahn in einen dortigen Graben. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Der LKW kippte dann auf die Seite, sodass einige tausend Liter Milch aus dem Tank liefen. Nachdem die restliche Milch aus dem Tankfahrzeug abgepumpt werden konnte, erfolgte die Bergung des Fahrzeugs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell