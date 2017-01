POL-HK: Bad Fallingbostel: Telecash-Gerät bei Einbruch gestohlen; Hodenhagen: Einbruch gelingt nicht; Schneverdingen: Scheibe eingeworfen - Zigaretten entwendet

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.01.2017 Nr. 1

05.01 / Telecash-Gerät bei Einbruch gestohlen

Bad Fallingbostel: Am Donnerstagmorgen, gegen 05.00 Uhr drangen Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in ein Restaurant an der Düshorner Straße ein und entwendeten ein Telecash-Gerät im Wert von rund 100 Euro.

05.01 / Einbruch gelingt nicht

Hodenhagen: In der Nacht zu Donnerstag versuchten Einbrecher in eine Bäckereifiliale an der Heerstraße in Hodenhagen einzudringen. Die Tür hielt Stand, die Täter gelangten nicht in das Objekt. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 500 Euro.

05.01 / Scheibe eingeworfen - Zigaretten entwendet

Schneverdingen: Mit einem Gullydeckel warfen Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 23.45 Uhr die Scheibe eines Warenhauses an der Straße Am Vogelsang ein, gelangten in das Objekt und begaben sich zielgerichtet zu den Tabakwaren. Sie entwendeten Zigaretten in bisher unbekannter Anzahl.

05.01 / Laptop und Bargeld

Bad Fallingbostel: Unbekannte Täter schlugen am Donnerstag, zwischen 15.45 und 21.40 Uhr das Küchenfenster einer Wohnung an der Scharnhorststraße in Bad Fallingbostel ein, griffen durch das Loch und öffneten das Fenster. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten einen Laptop und Bargeld. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden ist noch nicht bekannt.

05.01 / 1,68 Promille

Walsrode: Polizisten kontrollierten am Donnerstag, gegen 13.00 Uhr auf dem Tankstellengelände an der Hannoverschen Straße in Walsrode den Fahrer eines Pkw. Der 47-Jährige hatte vor Antritt der Fahrt zwei kleine Flaschen Jägermeister getrunken. Er führte einen Atemalkoholtest durch und erreichte einen Wert von 1,68 Promille. Die Beamten ließen ein Blutprobe entnehmen, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

