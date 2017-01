POL-HK: Munster: Ältere Dame des Diebstahls überführt; Walsrode: Handy und Jacke gestohlen; Buchholz/A.: Einbruch in Waschanlage; Harber: Einbrecher flüchten mit weißem Bus

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.01.2017 Nr. 1

03.01 / Ältere Dame des Diebstahls überführt

Munster: Eine über 70-jährige Frau aus Munster entwendete am Dienstag in einem Lebensmittelgeschäft an der Wilhelm-Bockelmann-Straße in Munster Waren im Wert von rund 80 Euro. Bei den etwa 60 Artikeln handelte es sich unter anderem um Katzenfutter, Obst, Blumen, Getränke und Kerzen. Sie war aufgefallen, weil sie einen Teil der Waren in ihren Einkaufskorb unter eine Plastiktüte legte, obwohl sie einen Einkaufswagen dabei hatte. Nach Passieren der Kassenzone wurde die Dame angesprochen und gab den Verstoß zu. Sie erwartet ein Verfahren wegen Ladendiebstahls.

04.01 / Handy und Jacke gestohlen

Walsrode: Aus einem Pkw der Marke Mitsubishi entwendeten Unbekannte am Mittwochvormittag, in der Zeit zwischen 09.00 und 11.00 Uhr ein Handy der Marke Samsung und eine Jacke. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Heinrich-Hertz-Straße abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf rund 350 Euro geschätzt.

04.01 / Einbruch in Waschanlage

Buchholz/A.: In der Nacht zu Mittwoch drangen Unbekannte in eine Waschanlage an der Straße An der Autobahn in Buchholz ein, gelangten in das Büro und entwendeten Bargeld und Lebensmittel.

04.01 / Einbrecher flüchten mit weißem Bus

Harber: Am Mittwoch, gegen 22.00 Uhr gelangten zwei Täter auf das Gelände einer Firma am Heidberg in Harber und setzten die Bewegungsmelder außer Kraft, um vermutlich anschließend ungesehen in das Objekt einsteigen zu können. Ein im Objekt befindlicher Mitarbeiter wurde aufmerksam und sprach die Täter an. Diese flüchteten und fuhren mit einem weißen Bus ohne Beleuchtung davon. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

04.01 / Einschleichen durch unverschlossene Tür

Schneverdingen: Unbekannte gelangten am Mittwoch, zwischen 16.00 und 16.30 Uhr durch eine unverschlossene Tür in ein Haus an der Pappelallee in Schneverdingen und entwendeten Schmuck, Bargeld, eine Stange Zigaretten und ein Handy. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

04.01 / Fenster aufgehebelt

Soltau: Am Mittwochnachmittag hebelten Einbrecher ein Fenster eines Hauses am Mümmelmannsweg in Soltau auf, stiegen ein und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

03.01 / Mit Lkw gegen Tische und Bänke

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Montag, 17.00 und Dienstag, 11.00 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich Lkw über den Hof Tütsberg und beschädigte dabei Tische und Bänke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen in Verbindung zu setzen. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

04.01 / Kurve geschnitten - 1,55 Promille

Wolterdingen: Als eine Polizeistreife am frühen Mittwochmorgen, gegen 04.35 Uhr die K 33 in Richtung Schneverdingen befuhr, kam ihr in einer Kurve zwischen Wolterdingen und Gröps ein Fahrzeug entgegen, das plötzlich die Kurve schnitt. Die Beamten wendeten und hielten den in Schlangenlinien fahrenden Pkw an. Die Fahrerin gab an, keinen Alkohol getrunken zu haben, führte einen Atemalkoholtest durch und erreichte einen Wert von 1,55 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Verfahren ein.

