POL-HK: Bomlitz: Münzautomaten aufgebrochen - Täter gehen leer aus; Schwarmstedt: Einbrecher am Fenster; Soltau: Portmonee vom Autositz gestohlen

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.01.2017 Nr. 1

03.01 / Münzautomaten aufgebrochen - Täter gehen leer aus

Bomlitz: An einer Tankstelle Am Breekamp in Bomlitz brachen Unbekannte die Münzautomaten der Waschstraße, Staubsauger und Zapfsäulen auf. Da die Behälter zuvor geleert wurden, richteten die Täter lediglich Sachschaden an. Die Tat wurde am Dienstagabend, gegen 23.15 Uhr begangen.

04.01 / Einbrecher am Fenster

Schwarmstedt: In der Nacht zu Mittwoch, gegen 01.45 Uhr versuchte ein Einbrecher in ein Haus am Birkenkamp in Schwarmstedt einzubrechen. Dazu hob er das Kellerfenster aus der Führungsschiene. Die dabei verursachten Geräusche machten den im Haus befindlichen Berechtigten aufmerksam. Als dieser in den Kellerräumen seines Hauses nachschaute, bemerkte er den Umriss einer Person vor dem Kellerfenster. Der Täter entfernte sich, das Haus wurde nicht betreten. Der Schaden am Fenster wird auf rund 30 Euro geschätzt.

03.01 / Portmonee vom Autositz gestohlen

Soltau: Unbekannte schlugen am Dienstag, gegen 20.15 Uhr die Scheibe an der Beifahrerseite eines Pkw ein und entwendeten vom Sitz ein Kellnerportmonee mit Bargeld. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Wilhelmstraße in Soltau abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf rund 650 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell