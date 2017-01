POL-HK: Soltau / Meinerdingen: Fenster und Tür hielten Stand

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.01.2017 Nr. 1

03.01 / Fenster und Tür hielten Stand

Soltau / Meinerdingen: In der letzten Woche des Jahres 2016 versuchten Einbrecher sowohl in ein Haus am Schäfestieg in Meinerdingen als auch in eines an der Heidlandstraße in Soltau einzudringen. Dazu hebelten sie an zwei Fenstern und einer Terrassentür. Beides misslang - ein Einstieg erfolgte nicht.

