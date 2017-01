POL-HK: Heidekreis: Schäden in der Silvesternacht

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.01.2017 Nr. 3

01.01 / Schäden in der Silvesternacht

Heidekreis: Landkreisweit kam es in der Silvesternacht zu Sachbeschädigungen, die auf den bewusst oder unbewusst falschen Einsatz von Silvesterböllern und -raketen zurückzuführen sind. Einige Geschädigte brachten diese bei der Polizei zur Anzeige. So wurde an der Moorstraße in Walsrode ein Wohnhaus mit Böllern und Raketen beschossen. Am Kunststoffrahmen des Schlafzimmerfensters einer Wohnung in der ersten Etage waren Brandstellen vorhanden. Auf dem Balkon lagen Reste von Raketen und Böllern. An der Prager Straße in Walsrode und der Hauptstraße in Soltau sprengten Unbekannte Briefkästen der Deutschen Post. An der Scheibe eines Hauses an der Feldstraße in Soltau explodierte ein Feuerwerkskörper, sodass die Wucht ein Loch in die Scheibe sprengte und der Böller nach Innen auf die Fensterbank fiel. An der Breidingstraße war ein Pkw Ziel eines Bewurfs, so dass die Heckscheibe eines Pkw zerbarst und später in sich zusammenfiel. Auf der Wilhelm-Bockelmann-Straße in Munster entzündeten Unbekannte einen pyrotechnischen Gegenstand auf einem Glasschaukasten. Das Glas wurde durch die Explosion völlig zerstört und der Rahmen leicht beschädigt. Weiter meldeten Geschädigte mehrere gesprengte Briefkästen und einen zerstörten Kaugummiautomaten. Über den beschädigten Postbriefkasten an der Vogteistraße in Bad Fallingbostel, den qualmenden lebensgroßen Deko-Weihnachtsmann an der Düshorner Straße und das verbrannte Mobiliar auf einer Terrasse Am Wiethop berichteten wir bereits. Der Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

